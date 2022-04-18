كورونا فى أمريكا: 80.6 مليون إصابة و988 ألفا و608 ملايين وفاة

استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير حتى الساعة 0224 بتوقيت نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس عند 80.6مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 988 ألفا و608 وفاة وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.



وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 9.16 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن الفترة نفسها من اليوم السابق.



وشهدت أوكلاهوما زيادة بنسبة 0.1% في عدد الحالات مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى 1.04مليون إصابة.



وسجلت كنتاكي أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفي 23 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وظهرت سلالة جديدة متحورة من كورونا أطلق عليها العلماء إسم المؤتلف XE ، و يقول خبراء في الصحة العامة إن هذا النوع من المتحورات شائع للغاية، وغالبا ما تظهر وتختفي من تلقاء نفسها.

ووفقًا لما أورته جهات علمية دولية فإن هذا المتحور يمثل 1% من حالات كورونا الآن وهو سلالة مؤلفة من أوميكرون "بى إيه 1" و"بى إيه 2"، ويحدث هذا المتغير عندما يصاب الفرد بأكثر من متغير واحد يتحد فيما بينهم من خلال مشاركة المادة الجينية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.