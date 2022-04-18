كندا تستعد لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا

قال وزير التنمية الدولية الكندي، هارجيت ساجان، إن كندا تبحث السبل لتقديم المزيد من المساعدات في الأزمة الإنسانية في أوروبا الشرقية مع نشر حوالي 100 جندي في بولندا لمساعدة اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وقال ساجان في مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز": "العمل الجاري ضخم للغاية، ولكن كما تعلم، فإن الاحتياجات كبيرة جدا أيضا نظرا للفظائع التي تُرتكب على الأرض في أوكرانيا".

وأخبر ساجان كبير المراسلين السياسيين لهيئة الإذاعة الكندية، روزماري بارتون، أن كندا تنسق مع الأمم المتحدة و الوكالات الإنسانية مثل الصليب الأحمر لتقديم مساعدات و مواد إضافية في شكل مجموعات النظافة و المراتب والخيام.

وقال: “نحاول نقل أكبر قدر ممكن من الموارد”، "الوضع - نعلم جميعا كم هو مروع، كم هو شاسع".

ويتم نشر حوالي 100 جندي كندي في بولندا للمساعدة في الأزمة، وأكد ساجان أن إحدى مهامهم الرئيسية ستكون المساعدة في معالجة طلبات اللاجئين. وفر ما يقرب من خمسة ملايين أوكراني من البلاد منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، و توجه معظمهم إلى بولندا المجاورة.

وأضاف: "لدينا مستشفى طبي كبير كنا مستعدين لنشره. اتضح أن المستشفى الكامل ليس ضروريا، لكن أجزاء منه ستكون كذلك"، مشيرا إلى أنه يتم تحديد مكان إرسال تلك البنية التحتية الآن.

وتابع ساجان ـن كندا تنسق مع الوكالات الإنسانية للتأكد من وصول المساعدات بالفعل إلى حيث يجب أن تكون.

وفي بيان صدر في وقت سابق من الأسبوع، انتقد حزب المحافظين المعارض استجابة الحكومة لأزمة اللاجئين، قائلين إنهم يطالبون بمنح الأوكرانيين منذ فترة طويلة حق السفر إلى كندا بدون تأشيرة.