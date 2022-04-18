الدفاع الروسية تعلن انتهاك أرمينيا لوقف إطلاق النار فى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأرمني في قره باغ في المنطقة الخاضعة لمسؤولية قوات حفظ السلام الروسية.

وقالت الوزارة في بيانها: "في المنطقة الخاضعة لقوات حفظ السلام الروسية، تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأرمني، ولم تقع إصابات، وقامت قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، بالتعاون مع ممثلي الجانبين الأذربيجاني والأرميني بتسوية الوضع".

وأكدت أن قوات حفظ السلام الروسية رافقت أربع قوافل للقوات المسلحة الأذربيجانية عبر ممر لاتشين.

وأشارت الوزارة إلى أنه "لضمان سلامة قوات حفظ السلام الروسية ومنع الحوادث، يتم إبقاء الاتصالات مفتوحة مع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأذربيجان وأرمينيا".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن قواتها قتلت 1035 مرتزقًا أجنبيًا خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة وجود نحو 4 آلاف و877 مرتزقًا آخرين في البلاد.

وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، أن 6 آلاف و824 مرتزقًا أجنبيًا من 63 دولة وصلوا أوكرانيا لخوض القتال إلى جانب قوات كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكانت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية قد أعلنت، قبل يومين، عن أنها تحقق حاليا في معطيات عن وجود مقاتلين أجانب في صفوف القوات الأوكرانية.