العائدون الحلقة 16| «علاء» في قلب «داعش».. والمخابرات تكتشف الأسرار

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وبدأت الحلقة الـ16 من مسلسل العائدون، بمعاقبة "كمال" أحد رجال الأعمال الداعمين لتنظيم "داعش"، زوجته بعد اكتشاف خيانتها مع "صفوان".

وظهر "كمال" وهو يُعذّب زوجته واثنين من رجال الحراسة الذين كانوا مكلّفين بحراستها، بعد تواطؤهم في خيانته الزوجية، حيثُ قامت رجال "كمال" بضربهم وصعقهم بالكهرباء، وأخرى من أعمال العنف شديدة العذاب.

كما شهدت الحلقة ترحيل "صفوان" (أحد رجال الاستخبارات الأجنبية) إلى مصر برفقة ضباط المخابرات العامة (أمير كرارة وأمينة خليل)، بهدف استجوابه ومعرفة تفاصيل خطة توزيع الإرهابيين المنتمين لداعش، في مصر، لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مناطق كبرى في القاهرة، وكذا اكتشاف المخابرات العامة تفاصيل صفقات الأسلحة التي تُريد "داعش" دخولها إلى مصر، وتوزيعها على الإرهابيين في الصحراء والمناطق الجبلية.

كما تناولت الحلقة المشاهد الأولى لـ"علاء" (ميدو عادل) الذي زرعه ضابط المخابرات العامة (أمير كرارة) وسط تنظيم "داعش" بعد شهور من التدريبات المُكثَّفة والتجهيزات الأمنية التي أهلته للتجنيد داخل النظام.

واختتمت الحلقة الـ16 من مسلسل العائدون، بتنفيذ المخابرات المصرية خطة تواصل دولية للتعامل مع العائدين من داعش في أكثر من دولة، قبل دخولهم مصر.

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت إرسال "خالد" أحد رجال المخابرات الحربية في لندن، صورًا تكشف خيانة زوجة "كمال" مع أحد رجاله ودراعه اليمين "صفوان"، في محاولة لتجنيد الأخير لصالح المخابرات العامة المصرية لمعرفة خطط تنظيم "داعش" التي تهدف لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.

ويعرض المسلسل حصريا في العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch itبطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث المسلسل الذى يتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية.

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

يشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMCوDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.