الأنبا أرساني يترأس قداس أحد الشعانين بكنيسة أوترخت في هولندا

صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا اليوم قداس أحد الشعانين بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديسة دميانة بمدينة أوترخت بهولندا، بمشاركة كهنة الكنيسة وأعداد كبيرة من شعبها.

وعقب القداس افتتح القاعة الرئيسية بالكنيسة، بعد توسعتها وتجديدها.

في سياق متصل، صلى قداسة البابا تواضروس الثاني صلاة الجناز العام بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، عقب انتهاء صلوات قداس عيد أحد الشعانين الذي صلَّاه قداسته بالكنيسة ذاتها.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية وهم الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، وشعبها.

واستقبل خورس شمامسة الكاتدرائية قداسة البابا، بالسعف والصلبان وهم يرتلون لحن الشعانين "افلوجيمينوس"، وصلى قداسته دورة الشعانين، التي تتضمن 12 فصلًا من الإنجيل.

بدأت بعدها صلوات القداس الإلهي، وألقى قداسة البابا عظة القداس، التي أشار خلالها إلى الناحية التاريخية لهذا اليوم (أحد السعف)، وأوضح أنه يوم مميز لأنه اليوم الوحيد على مدار السنة الذي نعيش فيه 3 مظاهر فريدة مجتمعة، في الصباح الباكر دورة السعف، القراءة من 4 أناجيل أثناء القداس، طقس الجناز العام.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية وهم أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، الأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، الأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية والآباء كهنة الكنيسة، بينما امتلأت الكنيسة بالمصلين.

يحتفل الأقباط اليوم بـ"أحد الشعانين"، وترفع الكنائس صلوات القداس فى تلك المناسبة، وهى ذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس، واستقبال الأهالي له بالسعف والزيتون كرمز للنصر، إذ يحمله الأقباط بين أيديهم، ويتم رفعه أثناء قيام القساوسة برش مياه التبرك فى نهاية قداس العيد.