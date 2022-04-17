يوتيرن الحلقة 16.. مشادة بين يارا وأميرة بعد علمها بفبركة المكالمة

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "يوتيرن" عددًا من الأحداث والتفاصيل الهامة، لعل أبرزها كشف يارا للمخطط الذي قامت به أميرة من أجل الإيقاع بينها وبين زوجها يوسف، بعدما تواصلت مع شقيقة زوجها، وعرفت من خلالها تفاصيل ما حدث.

في السطور التالية نشير إلى التفاصيل التي عرفت من خلالها يارا، بالمخطط الذي قامت به أميرة:

بدأت الحلقة بزيارة يارا، لشقيقة زوجها، التي هي صديقتها في الأصل قبل أن تكون شقيقة زوجها، وحاولت أن تلومها على أنها لم تحاول التواصل معها، أو الحديث إليها حول ما حدث، وأنها قامت بتصديق رواية أخيها ولم تحاول أن تسمع دفاع يارا عن نفسها.

شقيقة يوسف، أخبرت يارا، إنها ليست في حاجة إلى سماع دفاعها عن نفسها طالما أنها سمعت بأذنها اعتراف الطبيب بأنها تزوجت أخيها بعد أن كانت على علاقة بابن خالتها، كما أنها كانت حامل منه، هذا الحديث الذي أصاب يارا بصدمة كبيرة، فكيف لها أن تتحدث بتفاصيل ليست من الحقيقة في شيء، ولكن شقيقة يوسف أخبرتها أن أميرة هي من قامت بإخبارهم بكل شيء، وهنا شعرت يارا بأن هناك مؤامرة كبيرة تتم من خلف ظهرها، وطلبت من شقيقة يوسف أن تعيد إليها تفاصيل ما حدث بالكامل.

على الفور ذهبت يارا، الشخصية التي تلعب دورها ريهام حجاج، إلى منزل أميرة، الشخصية التي تلعب دورها نانسي صلاح، وطلبت منها أن تعترف للجميع بأن كل ما قالتله عن يارا ليس صحيح، وأنها من قامت بفبركة هذه الصور والمحادثات، لكن أميرة قالت لها إنها لن تقوم بذلك أبدا، وأنها متأكدة من جميع ما قامت بإخبار الآخرين به، فهددتها يارا بأنها سوف تقوم بنشر جميع الفيديوهات التي معها والتي تثبت تورط أميرة في علاقة غير شرعية مع يوسف زوج يارا، فما كان من أميرة إلا أنها ذهبت إلى يوسف لتخبره تفاصيل ما حدث.