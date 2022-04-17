الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة 16 من مسلسل «يوتيرن» لريهام حجاج

ريهام حجاج
ريهام حجاج

أحداث جديدة تشهدها الحلقة الـ16 من مسلسل "يوتيرن" للنجمة ريهام حجاج، حيث من المنتظر أن تتطور الحالة العامة للمسلسل، خاصة بعدما واجه خالد "كريم قاسم" شكوك زوجته هدى "عبير صبري" بسبب يارا "ريهام حجاج" في الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل يوتيرن.

وتشهد الحلقة إظهار حالة التلاعب التي يفعلها يوسف "أيمن القيسوني" بتفكير هدى زوجة خالد، حيث يظهر القلق على خالد أثناء حديثه مع يارا في أحد المقاهي، بعد أن علم بمراقبة يوسف لهما، خوفًا من أن يتواصل يوسف مع هدى ويزيد شكوكها، ولكنه لم يكن يعلم أن هدى نفسها هي من كانت تراقبه.

وعقب تلقى خالد اتصال من يارا تطلب منه المساعدة بعد أن تعدى شوقي عليها في منزلها، مع العلم أنها قد أصرت هدى على الذهاب معه، وبدأت تظهر معاملتها المختلفة ليارا وعدم تصديق كلامها، ورغم صدق خالد مع هدى وأخبارها بكل شيء، إلا أنه لم يتمكن من إنهاء شكوك زوجته، وكل ذلك في إطار من الساسبنس.

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة، حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد vip.

يشارك في عامل دورة صفاء الطوخي منصة watch it watch it القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة السينمائى توفيق عبد الحميد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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