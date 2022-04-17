تلاميذ رياض الأطفال بـ«النيل المصرية» يحاكون بائعي الخضروات والفواكه (صور)

شارك طلاب رياض الأطفال بمدارس النيل المصرية (فرع الأقصر) في نشاط سوق أطفال النيل، مساهمة من المدرسة في تنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية وتنشيط الذهن في استخدام الأرقام وسط أجواء يسودها المرح والبهجة بين الطلاب.

وقام التلاميذ بعمليات بيع وشراء وحساب التكلفة فيما بينهم، في محاولة من إدارة المدرسة للتعرف على أسماء الفواكه والخضروات، فقام التلاميذ بارتداء الملابس التي تشير إلى بائعي تلك الفواكهه والخضروات مع إقامة سرادق أشبه بالسوق، لإضفاء البهجة والسرور والمرح عليهم.

وكشفت وزارة التعليم أنه وصل عدد مدارس النيل المصرية إلى 14 مدرسة تمنح شهادة النيل المصرية الدولية بالتعاون مع كامبريدج، موضحة أنه تم اختيار 4 مواقع لإنشاء 4 مدارس جديدة في كل من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر ومدينة العاشر من رمضان ومدينة المنصورة الجديدة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لافتتاحها العام الدراسى المقبل 2022، 2023.

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، غدًا، اختبارات المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، حيث يخوضها 2.4 مليون تلميذ على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات للطلاب حتى الأربعاء 20 إبريل الجاري، على أن يكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة (كل في تخصصه).

يؤدي التلاميذ الامتحانات غدا الاثنين في مواد اللغة العربية والخط والتربية الدينية والثلاثاء 19 إبريل في مواد العلوم ومهارات مهنية و لغة انجليزية والأربعاء 20 إبريل سيؤدون الامتحان في مواد الرياضيات وict ودراسات اجتماعية.