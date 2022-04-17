الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السيادي السوداني يشكر أريتريا لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية

السودان
السودان

عبر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين كباشي عن تقديره لمواقف دولة أريتريا بقيادة الرئيس  أسياسي أفورقي، لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف السودانية.

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني، لدي لقائه بمكتبه اليوم الوفد الأريتري الزائر الذي يضم وزير خارجية أريتريا عثمان صالح محمد ومستشار الرئيس الأريتري يماني قبراب. متانة وقوة العلاقات السودانية الأريترية، مشيداً بمواقف أريتريا الداعمة للسودان في كافة المحافل الاقليمية والدولية ، واصفاً العلاقات بأنها متميزة وراسخة.

ورحب كباشي، بكافة المبادرات والجهود  التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومعالجة الأزمة السياسية الراهنة.

وبحث اللقاء مسيرة العلاقات الأزلية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات٠

وفي وقت سابق، أشار رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في تصريحات إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد.

وقال البرهان في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني: "نحن مقبلون على مرحلة صعبة يجب إن كلنا نقدم فيها تنازلات من أجل البلد"، مشيرا إلى تدهور الوضع الاقتصادي والأمني ​​في البلاد.

وأضاف "مستعدون أن نقدم ما يمكن لتهيئة المناخ للحوار.

وكان المجلس العسكري قد قام بإجراءات في 25 أكتوبر، منهيا ترتيبات لتقاسم السلطة استمرت عامين مع ائتلاف سياسي مدني بعد الإطاحة بعمر البشير.

ومنذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 94 شخصا خلال احتجاجات جابت شوارع المدن السودانية كما تم اعتقال العشرات.

وقال البرهان إنه رغم عدم وجود "معتقلين سياسيين"، فقد التقى مع النائب العام ورئيس السلطة القضائية لمناقشة الإسراع بالإفراج عن المعتقلين، ومن بينهم زعماء سياسيون مدنيون بارزون.

وأضاف أنهم ناقشوا أيضا إمكانية تقليص حالة الطوارئ الحالية.

وقال البرهان إن هذه الخطوات جاءت في سياق تنازلات قدمتها بعض الجماعات السياسية للتوصل إلى اتفاق.

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