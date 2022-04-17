الانتهاء من 48 مشروعا بقرى «حياة كريمة» والبدء في 205 آخرين بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه قد اطلع الأعمال الجارية في المشروعات التي تشهدها 18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس، ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة، ونسب التنفيذ وما سيتم الانتهاء منه خلال الشهر الجاري، والمشروعات التي سيتم الانتهاء خلال العام الحالي 2022م.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه قد تم الانتهاء من 48 مشروعاً من مشروعات حيا كريمة، والبدء في 295 مشروعا من مشروعات حياة كريمة ما بين مشروعات صرف صحي، ومدارس، وتحسين حالة المياه، وإنشاء وحدات صحية، ومرافق إسعاف، وإنشاء مراكز شباب، ومجمعات خدمية، وإنشاء كباري جديدة.

وتشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، همه ونشاط فى كافة القطاعات الخدمية لإقامة مشروعات حياة كريمة بـ 18 قرية و187 تابع بمركز مطوبس الأشد فقرا بمحافظة كفر الشيخ.

ويمثل سكان المركز 10% من تعداد سكان المحافظة، وهم 350 ألف نسمة من 3 ملايين و565 ألفا و20 نسمة بمدن وقرى المحافظة بالنسبة لآخر احصائية لعدد السكان، و10% من مساحتها، لتكون ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فتم البدء فى 128 مشروعات من مشروعات مبادرة حياة كريمة البالغ عددهم 588 مشروعا، وتم الانتهاء من 12مشروعاً متنوعا بالقرى.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الأعمال الجارية بقرى وتوابع مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية والبرنامج القومي "حياة كريمة" والذي يضم 18 قرية، و187 تابعا، مشيراً إلى أنه يتابع الأعمال بالمشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس بصفة يومية، مؤكداً على حرص الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطرى فى نفس المبنى، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة ، ليتم تبطين كافة الترع والمجارى المائية بقرى مركز مطوبس.