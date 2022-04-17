تواصل مباحث المنتزه ثالث، بمحافظة الإسكندرية، جهودها لكشف غموض حادث العثور على جثة سائق «توك توك» داخل ترعة المحمودية بحوض 10 بمنطقة المنتزه ثالث.

وكان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى بلاغا من نائبه اللواء محمد هندى، حكمدار الإسكندرية، وتبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، العثور على جثة محمد إبراهيم محمد، 20 سنة، مهشمة الرأس طافية بمياه الترعة بحوض 10 بمنطقة المنتزه ثالث.

وتبين من تحريات اللواء محمد عبدالوهاب، مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية، أن المجني عليه مبلغ بغيابه منذ أسبوع، وكان بحوزته «توك توك»، وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بدفن الجثة بعد تشريحها وتحريات المباحث الجنائية بالإسكندرية، وسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكب الجريمة.