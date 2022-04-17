مصرع شخص ونجليه في بيارة صرف صحي بمنزلهم بالمنوفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة، بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، داخل بيارة صحي خاصة بمنزل، وتم إخطار الجهات الأمنية والانتقال إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات في الواقعة ومعرفة كواليس الحادث الذي أثار فزع ورعب بين الأهالي في القرية.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد مصطفى النشال، مأمور مركز أشمون يفيد بتلقي بلاغًا بمصرع 3 من أسرة واحدة داخل حفرة بيارة صرف صحي خاص بمنزل بقرية ساقية المنقدي دائرة المركز، وعلى الفور، تم الدفع بقوة أمنية تابعة لمركز الشرطة للتحقيق في الواقعة وبيان سبب الوفاة.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن مصرع 3 من أسرة واحدة بقرية ساقية المنقدي وهم أب واثنين من أبنائه، وأوضح مصدرًا أن المتوفين هم: (ح. س. ا.) - 57 عامًا، وأولاده: (م. ح. س.) - 30 عامًا، و(ي. ح. س.) - 23 عامًا، وتم إخلاء المتوفين من مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية وبيان سبب الوفاة، فيما تشير المعلومات الأولية إلى وفاتهم نتيجة اختناق.