«الوفد» يوافق على إنشاء المركز القومى لإدارة المجال الجوي مبدئيا

أعلن النائب الوفدى سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

ووجه "وهدان"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، الشكر للجنة والحكومة والقيادة السياسية على الجهد فى إعداد مشروع القانون الذي يحقق الهدف المنشود من إعداده فى تنشيط مجال النقل الجوى حيث يساعد فى دعم الموازنة العامة للدولة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن قطاع النقل الجوى يعظم الدور الأقتصادى ويخدم المجال السياحى لمصر.

وكان بدأ البرلمان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.

وأكد تقرير اللجنة ان القانون يأتي في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الطيران المدني، تحرص الدولة المصرية على تطوير المجال الجوي لتيسير الحركة الجوية، وتعزيز السلامة الجوية المؤمنة بالمعلومات المتكاملة، وتحقيق أنسب استغلال للمجال الجوي وإدارته بالأسلوب الأمثل الذى يحقق الأهداف الاستراتيجية للتنمية ، وتحقيقاً لذلك؛ فقد رؤى إنشاء هيئة عامة تسمى "المركز القومي لإدارة المجال الجوي" وإدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئاً إضافياً على خزانة الدولة، وتبدو أهمية هذا المركز على المستوى الاستراتيجي من حيث تأمين أهداف الأمن القومي وتعظيم العائد الاقتصادي، فالمركز المراد تدشينه يستهدف إدارة المجال الجوي ليصبح مرن وجاذب للملاحة الجوية، ويقلل التكلفة والمدة الزمنية، وبالتالي يحقق موارد مالية للدولة.

وقد جاء مشروع القانون المعروض بمبادئ وأهداف عديدة يسعى لتحقيقها لخدمة الصالح العام لمصر، وزيادة الموارد العامة للدولة من قطاع الطيران المدني، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.