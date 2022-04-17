الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بطاقة رقم قومي وبيان معاش.. «التضامن» توضح إجراءات قرض مستورة (إنفوجراف)

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "مستورة" يتم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لتمويل المرأة المصرية القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر تتنوع المشروعات ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزلية.

وأضافت، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الوصول بالمشروع إلى مناطق نائية لم يصل إليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين وأبورماد والصعيد.


كيفية الحصول على الخدمة 

•صورة بطاقة الرقم القومى "سارية". 
•الرقم التأمينى للمقترض. 
• طلب الحصول على القرض "نموذج 1. 
• بيان معاش ان وجد. 
•ايصال مرافق حديث. 
• جميع المستندات تكون موقعة ومختومة 
بخاتم اللجنة بما يفيد صحة المستندات. 
•بحث اجتماعى بمعرفة لجنة الزكاة أو الشئون الاجتماعية "نموذج 2".

أما فيما يخص النفقة، أوضحت وزارة التضامن، أن صندوق تأمين الأسرة، أنشئ بموجب القانون 11 لسنة 2004 ويتبع بنك ناصر الاجتماعى مستهدفا مساعدة الأسر التى هجرها عائلها بلا منفق وفقا لأهداف جوهرية محددة فإنه لا يستهدف الربح أساسا.

إجراءات للحصول على النفقة من بنك ناصر

بعد أن تحصل المحكوم لصالحها على الأوراق المطلوبة تتوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأقرب إليها وينتشر صندوق الأسرة بكافة المحافظات بجمهورية مصر العربية من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي مفتوحة خمسة أيام في الأسبوع بمواقيت العمل الرسمية ويوفر البنك للمستفيدين من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية فقط على المستفيد الاختيار بين أي طريقة تفضل لصرف أموالك فيما بين الآتي:

عن طريق أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الصرف بواسطة كارت ATM وذلك من خلال أي من ماكينات الصرف الآلي للبنك أو للبنوك وقد بلغ عدد البطاقات المصدرة منذ انطلاق الخدمة 87 الف بطاقة.

-الصرف عن طريق المحمول ومتوفر في كافة فروع شركات المحمول ووفقا للآلية المتبعة وسنستعرضها بالتفصيل في المحتوى المعنون (صرف النفقات بالمحمول).

شركات المحمول الشئون الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي ماكينات الصرف الآلي بطاقة الرقم القومي صندوق تأمين الأسرة مشروع مستورة بنك ناصر الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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