الأحد 17 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انتهاء مونتاج «واحد تانى» استعدادًا لطرحه فى العيد

فيلم واحد تاني
فيلم واحد تاني

انتهى المخرج محمد شاكر خضير من أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم السينمائي الجديد «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر السينمائي المقبل. 

وسلّم خضير الماستر النهائي للفيلم لشركة «سينرجي فيلم» المنتجة للعمل؛ لطبع النسخ النهائية منه استعداداً لطرحه بدور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي. 

وكانت شركة «سينرجي فيلم» قد طرحت مؤخراً البوستر الدعائي لفيلم «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، وتصدر حلمي البوستر منفردا وظهر على الأفيش ملفوفا بورق. 

ومن المقرر أن تبدأ شركة «سينرجي فيلم» الحملة الدعائية للفيلم خلال أيام بطرح عدد من البوسترات الأخرى، إضافة إلى التريلر الخاص بالفيلم. 

الفيلم بطولة: أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد خضير.

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وائل لطفي

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