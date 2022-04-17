أستراليا ترفع الحظر المفروض على دخول السفن السياحية

انتهى اليوم الأحد الحظر الذي فرضته أستراليا قبل أكثر من عامين على دخول السفن السياحية للمياه الإقليمية للبلاد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الشهر الماضي أنها قررت عدم تمديد الحظر الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.



وقبل جائحة كوفيد-19، استقبلت أستراليا أكثر من 600 ألف راكب قادمين بالبحر من خارج البلاد على متن 350 سفينة تقريبا، وفقا للأرقام الحكومية.



وأعادت أستراليا فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين الذين تم تطعيمهم بالكامل في 21 فبراير الماضي، بعد قرابة عامين.



وكانت الدولة أغلقت حدودها أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين الدائمين، مع استثناءات قليلة، في آذار/مارس .2020



وبدأت استراليا في إعادة فتح الحدود العام الماضي، حيث استقبلت على مراحل الطلاب الدوليين وحاملي تأشيرات العمل.