الأحد 17 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

دوري أبطال أفريقا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

جريدة الدستور

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رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل الاختيار للمصريين

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