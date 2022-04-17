المدارس اليابانية تبدأ التواصل مع أولياء الأمور المقبول أبناؤهم اليوم

تبدأ وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، في التواصل مع أولياء الأمور المقبول أبناؤهم مبدئيا في المدارس، اليوم الأحد، كمرحلة أولى للأكبر سنا وفقا لاحتياجات المدارس.

وأوضحت وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية، أنه بالنسبة للطلاب المتقدمين للفروع الجديدة للمدارس اليابانية في فروع بور فؤاد ومرسى مطروح ومدينة المستقبل والعاشر ٣ سيتم التواصل معهم بعد إجازة عيد الفطر.

وكانت وحدة المدارس المصرية اليابانية، قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مواعيد الحضور والانصراف للطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان.

١.استقبال طلاب رياض الأطفال والابتدائي من 8:15 صباحا حتى 8:30 صباحا

٢.بداية اليوم الدراسي لكل الصفوف من 8:30 صباحا

٣.انتهاء اليوم الدراسي لرياض الاطفال 1:50 ظهرا

٤.انتهاء اليوم الدراسي للابتدائي 2 ظهرا.