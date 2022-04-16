شارلي شابلن.. صائد الفتيات الصغيرات

في الذكرى 131 على ميلاده..

يمر اليوم 131 عاما على ذكرى ميلاد أشهر وأبرز فناني السينما الصامتة الفنان العالمي شارلي شابلن والذي ولد في بريطانيا في مثل هذا اليوم السادس عشر من أبريل عام 1889م، ونشأ في أسرة فنية، فأبوه سبنسر شابلن كان ممثلاً ومغنياً لعدة ألوان غنائية، وأمه مغنية أوبرا وممثلة اسمها المسرحية ليلى هارلي.

في العاشرة من عمره توفي والده، فاضطر إلى الاعتماد على نفسه لرعاية أمه المريضة مع أخيه الصغير "سيدني" مستخدِماً موهبته الفنية.

اشتهر شابلن بشخصيته التي تدعى المتشرّد الصغير، ترتدي هذه الشخصية بذلة بالية وتحمل عصاة يدٍ، اتصفت بالسذاجة والطيبة التي توقِعها بمواقف محرجة ليحاول الخروج منها بطريقة عجيبة، وكانت هذه الشخصية بطلة فيلم الشارع السهل، وفيلم الأزمنة الحديثة. وظلت هذه الشخصية ملتصقة به بطريقتها.

حياة شابلن مليئة بالتفاصيل والمثيرة للجدل، وكانت للمرأة دور رئيسي في مسيرته عرف عنه ولعه بالنساء وخاصة الصغيرات، ولم يعدد زواج شارلي شابلن أمرا مرضيا، ولكن يبدو أن انجذابه للزواج من المراهقات يعود ربما إلى انجذابة لصورة والدته الشابة.

وقال الكاتب الصحفي عبد النور خليل في مقال له عن شابلن: اليزابيث أنعمت عليه بلقب «سير» ووهبته فرنسا وسام «الليجون رورنير» وعادت هوليوود لتعطيه الأوسكار منذ سنوات المراهقة، وركوب قطار الشهرة، كان شارلي شابلن مفتونا بالنسوة الجميلات.

وقد ذكر الكاتب المغربي عادل آيت زكاغ أن شابلن تزوج في حياته أربع مرات، ارتبط في أولها، خلال ذلك، بنجمة السينما "ميلدرد هاريس" التي كانت في عمر الثامنة عشرة سنة. وقد جلب هذا الزواج على شابلن وضده، غضبا وسخطا عليه من المجتمع الأمريكي نظرا لصغر سن زوجته. ومن ثم جاء عقد قرانه على الممثلة السينمائية "ليليتا مكموراي" المعروفة بلقبها المسرحي "ليتا غراي" وكان عمرها لم يزد عمرها 16 سنة.

ليتا جراي .. شابلن غول الفتيات الصغيرات

يقول الكاتب الصحفي خليل عبد النور: دام زواج شابلن بليتا جراي عامين وأنجب منها طفلين. ومن ثم انفصلا. وعلي الرغم من أنها أنجبت له ولديه شارلي وسيدني، إلا أن النزاع والصراع بينهما، وكان انفصالهما سببا في صراع طويل ـ وجهت العديد من الطعنات إلي أخلاقه وتصرفاته كزوج وأب، وأصابه ذلك في الصميم، بعد أن أوقفت بعض دور السينما عرض أفلامه، لكنه استطاع أن يبتلع المحنة، ومرت العاصفة بسلام.

ودأبت ليتا جراي، بعد الطلاق على رواية أقاصيص عجيبة عن شارلي، وراحت تتفنن في تحليل شخصيته فيما تنشره الصحف على لسانها عنه.. نعتت تصرفاته بالغرور وأطلقت عليه الصفات مثل «نابليون العصر الذي يبحث عن الحب» و«غول الفتيات الصغيرات» و«أبخل من بخيل موليير»

بوليت جودار .. أعطاني بطولة فيلم العصور الحديثة

يلفت الكاتب عبد النور خليلي إلى أن بوليت جودار هى الزوجة الثانية وجاء ارتباطها بشابلن بعد ان هدأت الضجة التى اثارتها زوجته الأولي ، أعطاها شابلن بطولة فيلم «العصور الحديثة» ولم يتخل شارلي عن عادته في أن يعشق بطلات أفلامه، وخلال العمل في «العصور الحديثة» عشق بوليت جودار. ولم يكد العمل في الفيلم ينتهي حتي كان قد تزوجها وكانت علي خلاف كل النساء اللواتي ارتبط بهن شارلي.. لكن بعد مرور عام من زواجهما اتسعت الهوة بينهما، وأرجع شابلن ذلك إلى الشعور بالقلق والتوتر، الذي كان يساوره في ظل بحثه عن قصص وأساليب لتطوير فنه وتجديد عمله.

أونا أونيل .. الفتاة التي وهبت حياتها لشابلن

أما "اونا اونيل" فعلى حد تعبير عبد النور خليل لم تعبأ بوصفه بأنه «زير نساء» و«غول الفتيات الصغيرات»، ولم تستمع لآراء من نفروها منه وحاولوا إبعادها عنه.. فقد كانت تشعر أنها بطلة قصة درامية مما تعج بها مسرحيات والدها الكاتب الكبير يوجين أونيل.. وقررت أن تصل بقصة حبها لشارلي إلي النهاية، وأن تتزوجه رغم فارق السن الكبير بينهما، ورغم الاعتراضات الكثيرة المثارة ضد هذا الزواج.

تزوجت أونا أونيل شارلي شابلن وعاشت معه الملاحقات السياسية واستجوابات الكونجرس الضاغطة التي تسعي إلي أن يرحل إلي موطنه الأصلي إنجلترا.. وبالفعل لم يجد شارلي وزوجته الشابة أونا أونيل بدا من الرحيل ليس إلي إنجلترا بل إلي سويسرا يعيشان معا في قصر فاخر اشتراه على شاطئ بحيرة فيفي.