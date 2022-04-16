لـ«خلافات مع زوجته».. عاطل يقتل والدته فى نهار رمضان بالبحيرة

شهدت قرية "الرياح" التابعة لسرنباي بمركز المحمودية بالبحيرة اليوم السبت، حادثًا مأساويًا، حيث قتل عاطل والدته بإطلاق عدة أعيرة نارية عليها في نهار رمضان، وتركها جثة هامدة انتقاما منها، بسبب خلافات بينها وبين زوجته، والتى قامت على إثرها بهجر منزل الزوجية ورفعت عليه قضية خلع فى المحكمة.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث وهو عبارة عن بندقية خرطوش.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية بقتل عاطل أمه بعزبة الرياح التابعة لقرية سرنباى دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين لرئيس مباحث المحمودية العثور على جثة "خضره على خطاب إسماعيل" ٧٤ سنة ربة منزل.

وأضافت التحريات، أن مرتكب الواقعة ابن المجنى عليها ويدعى خليل محمد خليل ٣٧ سنة بدون عمل ومقيم ذات القرية، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا نشوب مشادة بين المجنى عليها والمتهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات أسرية بين زوجة المتهم والمجنى عليها والتى قامت الزوجة بهجر منزل الزوجية ورفع دعوى خلع على زوجها المتهم.

تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الحادث، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.