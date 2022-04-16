السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لـ3 متهمين فى قضية اختلاس أسمدة زراعية بالغربية

أسمدة
أسمدة

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة، بمعاقبة 3 متهمين فى قضية اختلاس أسمدة زراعية بقيمة 800 ألف جنيه من إحدى الجمعيات الزراعية بمركز كفر الزيات بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين.

كانت نيابة الأموال العامة بطنطا قد أحالت 6 متهمين من بينهم رئيس مجلس إدارة جمعية زراعية وأمين المخزن للجنايات بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت 800 ألف جنيه من حصيلة بيع أسمدة زراعية، فى القضية 34742 لسنة 2021 جنايات كفر الزيات والمقيدة برقم 3035 لسنة 2021 كلى غرب طنطا، وبرقم 215 لسنة 2021 أموال عامة استئناف طنطا.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة اختلاس المتهمين الـ6 وهم رئيس مجلس إدارة جمعية أبيج الزراعية وأمين المخزن ومفتش بالجمعية وعضو بمجلس الإدارة وكاتب الجمعية وأمين الخزينة، مبالغ مالية قدرت بـ800 ألف جنيه، قيمة أسمدة زراعية مخصصة للصرف للمزارعين وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة اختلاس أسمدة زراعية الجمعيات الزراعية كفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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