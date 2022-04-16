مصرع 5 أشخاص صدمهم قطار في الإسكندرية

لقى 5 أشخاص مصرعهم في 3 حوادث مأساوية متفرقة بالإسكندرية منهم 3 بمزلقان سيدي بشر ومزلقان مينا البصل والعامرية ثان أثناء عبورهم مزلقان السكة الحديد.

وكان اللواء محمود ابو عمرة مدير أمن الإسكندرية تلقى بلاغًا من نائبه اللواء محمد هندي حكمدار الإسكندرية تبين من تحريات اللواء محمد عبد الوهاب مدير المباحث الجنائية بالإسكندرية واللواء حسام كمال مدير مرور الإسكندرية والعميد عبد الحميد السكران رئيس والعقيد احمد عبد الرازق رئيس التخطيط والمتابعة بمرور القباري أثناء قيام كل من أحمد السيد زغلول 27 سنة وعلى عبد الحميد صبرة 37 سنة وأيمن محمود على 40 سنة بعبور مزلقان سيدي بشر ليصدمهم قطار الإسكندرية، وفي منطقة كرموز قام شعبان جابر محمود 50 سنة بالوقوف على شريط السكة الحديد أمام قدوم القطار فى اتجاه مرسى مطروح فى منطقة بشاير الخير .

كما لقى أحمد فوزى محمد 45 سنة مصرعه قتله القطار بمزلقان توشكا بالعامرية ثان أثناء عبوره السكة الحديد تم نقل الجثث لمشرحة الإسعاف، وأمرت النيابة بدفن الجثث وتحقيق النيابة.