حمد ماجد يشارك في فيلم «الجواهرجي»

يشارك الفنان الشاب حمد ماجد في فيلم «الجواهرجي»، الذي يتربع على عرش قائمة أفلام العيد 2022 الكوميديا، حيث تدور أحداثه حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف الحرجة بسبب زوجته.

ويجسد محمد هنيدى ضمن أحداث فيلمه الجديد دور جواهرجى وزوجته النجمة منى زكى، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدى، ويقع هنيدى فى مشاكل ومواقف محرجة بسبب منى زكى، وذلك ضمن أحداث العمل.

يشارك في بطولة فيلم الجواهرجي نخبة من نجوم الفن على رأسهم الفنان محمد هنيدي، ومنى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، وغيرهما العديد من النجوم.

ويعد فيلم "الجواهرجى" اللقاء الأول بين هنيدي ومنى زكي بعد ما يقرب من 23 سنة، حيث قدما معا الفيلم الشهير "صعيدي في الجامعة الأميركية".

ويجسد حمد ماجد دور أحد العاملين لدى الجواهرجي، ضمن أحداث العمل.