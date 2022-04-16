وزير خارجية أمريكا يشارك في مؤتمر وزاري حول الهجرة 19 أبريل الجاري ببنما

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جمهورية بنما في الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري، للمشاركة في استضافة مؤتمر وزاري حول الهجرة والحماية مع حكومة بنما.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - "إن بلينكن سيناقش مع ممثلي الحكومات الإقليمية المشاركة في المؤتمر التعاون بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية".

وأوضح البيان أن المؤتمر الوزاري سيجمع قادة 20 دولة في نصف الكرة الغربي، في خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير إدارة الهجرة وإطار الحماية للأمريكتين.