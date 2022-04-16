السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية أمريكا يشارك في مؤتمر وزاري حول الهجرة 19 أبريل الجاري ببنما

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جمهورية بنما في الفترة من 19 إلى 20 أبريل الجاري، للمشاركة في استضافة مؤتمر وزاري حول الهجرة والحماية مع حكومة بنما.

وقالت الخارجية الأمريكية - في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - "إن بلينكن سيناقش مع ممثلي الحكومات الإقليمية المشاركة في المؤتمر التعاون بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والإنسانية".

وأوضح البيان أن المؤتمر الوزاري سيجمع قادة 20 دولة في نصف الكرة الغربي، في خطوة مهمة إلى الأمام في تطوير إدارة الهجرة وإطار الحماية للأمريكتين.

واشنطن الهجرة مؤتمر وزاري خارجية أمريكا بنما

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