الكنائس المصرية تبدأ الاحتفال بـ «أسبوع الآلام» غدًا

تبدأ الكنائس المصرية غدا الأحد، الاحتفال بأسبوع الآلام، آخر أسابيع الصوم الكبير، والذي ينتهي بعيد القيامة المجيد.

ويبدأ الأسبوع غدا بـ"أحد السعف"، الذي يمثل ذكرى دخول السيد المسيح القدس راكبا حماره، حيث استقبله أهلها رافعين سعف النخيل، ويليه "اثنين البصخة"، و"ثلاثاء البصخة"، و"أربعاء البصخة" أو "أربعاء أيوب"، و"خميس العهد" ذكرى العشاء الأخير، و"الجمعة العظيمة" التي توافق ذكرى موت المسيح وفقا للمعتقدات المسيحية، و"سبت النور"، ثم الأحد عيد القيامة.

وتشهد الكنائس المصرية خلال هذا الأسبوع قداسات متتالية، يشارك فيها الأساقفة والقساوسة والمواطنون الأقباط، كما يبدأ الأقباط في الاستعداد لقداس عيد القيامة، الذي يقام مساء السبت المقبل، في كل الكنائس، و يرأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في الكاتدرائية المرقسية بحضور كبار رجال الدولة.

وتصلي الكنائس في أحد السعف "طقس تجنيز عام" مقدما على كل موتى الأسبوع، لأن من يمت من الأقباط في أسبوع الآلام لا يصلى عليه قداس جنائزي.