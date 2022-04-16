السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1754 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ1.7 مليار جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط 1652 قضية في مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت مليار و613 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارِ فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة لاستيفاء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3 ملايين و134 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار تصدي وزارة الداخلية، بمنتهى القوة لكافة المحاولات التي تقوم بها عصابات الإتجار في المخدرات، والتي تحاول غسل ثرواتهم المحرمة، في أنشطة تجارية، لإخفاء حقيقة مصدرها الغير مشروع، وكذلك أصحاب المنشآت التجارية المتهربين من سداد الضرائب المستحقة للدولة. 

وتمكنت الحملات من ضبط 102 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالي مبالغ مالية بلغت قيمتها 94 مليون و234 ألف جنيه أبرزها: ضبط 101 قضية في مجال «الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي»، بمضبوطات بلغت 43,960,100 مليون جنيه مصري، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 46,274,854 مليون جنيه، بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 90,234,954 مليون جنيه.

وزارة الداخلية الضرائب التهرب الضريبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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