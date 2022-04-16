مصرع طفل وإصابة شخص فى حادث تصادم بالشرقية

لقى طفل مصرعه فيما أصيب شخص بمحافظة الشرقية، فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين دائرة مركز شرطة فاقوس، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى فاقوس والمصاب للمستشفى لتلقى الخدمة الطبية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول" يسرى. م. ي " 15 عامًا مقيم البيروم دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، و" محمد. ك. ع" 50 عامًا مقيم فاقوس مصابًا بكسور وسحجات بأنحاء الجسد، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية للمصاب.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم طريق "فاقوس- أبوكبير" أمام قرية البيروم بين دراجتين بخاريتين يقودهما المتوفى والمصاب، مما أسفر عن حدوث وفاة الأول وإصابة الثانى، تم رفع آثار الحادث من الطريق، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.