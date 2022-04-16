«خيمة رمضانية» فى حديقة الأورمان على هامش معرضى الزهور وخير مزارعنا

قال المهندس عماد عبدالمنعم، القائم بعمل مدير حديقة الأورمان بالجيزة، إن الحديقة، ولأول مرة، تقدم خدماتها للجمهور طوال أيام وليالى شهر رمضان الكريم بعد الإفطار على هامش معرض «زهور الربيع» الذي ما زال مستمرا حتى نهاية شهر رمضان، وكذلك استمرار معرض «خير مزارعنا لأهالينا»، حيث يقدم السلع والمنتجات الأساسية من اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة وكافة السلع الغذائية بخصومات تصل إلى 25%.

وأضاف «عبدالمنعم» أنه أيضا ولأول مرة بحديقة الأورمان سوف يتم غدا، الأحد، افتتاح خيمة «خيرات رمضان» التى تقدم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات بأسعار خارج المنافسة في متناول الجميع، مع عرض مسلسلات رمضان على شاشة عملاقة، وتخصيص منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال، مع تقديم كافة الخدمات الرمضانية والليالي الرمضانية المميزة، بالإضافة إلى وجود بازار للسلع الرمضانية ومستلزمات العيد واحتياجات الشباب والأطفال، وكل ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير الحديقة العريقة حتى تكون قادرة على استضافة المهرجانات والمعارض الدولية والعالمية.

من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور أحمد عضام، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، عن اختتام الدورة التدريبية لبعض المبعوثين من دولة العراق الشقيق، تحت عنوان "فحص التقاوي طبقا للنظم الدولية"، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا».

"عضام" تقدم بالتهنئة للوفد العراقي على اجتياز البرنامج التدريبي المكثف، والذي تضمن محاضرات نظرية والتدريب العملي بمعامل الإدارة والزيارة الميدانية لمحطة غربلة، وإعداد التقاوي التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بكفرالشيخ، ورحب بوجودهم في مصر، مؤكدا توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتقديم كافة أوجه الدعم والتدريب للأشقاء العرب.

