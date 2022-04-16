محافظ أسوان: تكثيف الحملات على 17 موقفا و75 محطة وقود

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مع مديري المرور والمواقف والتموين مدى انتظام العمل داخل مواقف السرفيس بإجمالى ١٧ موقف داخلى وإقليمى و٣٣٧٠ سيارة سيرفيس موزعة على جميع الخطوط الداخلية والخارجية بمختلف المدن والمراكز والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الحالية.

وشدد اللواء أشرف عطية على سرعة التفاعل مع أى شكاوى للركاب من المواطنين والتعامل الفورى معها بكل حسم بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدراة مرور أسوان للحد من أى تجاوزات لبعض السائقين ، وخاصة على الخطوط التى وردت منها شكاوى عدد من الركاب.

وفى السياق نفسه قامت مديرية التموين بحملات تفتيش على ٧٥ محطة وقود للتأكد من توافر أرصدة كبيرة من المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة والالتزام بها للبنزين ٨٢، و٩٢، و٩٥ بزيادة ٢٥ قرش فقط للتر الواحد ، مع عدم وجود أى زيادة فى سعر السولار.

وطالب محافظ أسوان المواطنين برصد أى مخالفات وإرسالها على الخط الساخن ١١٤ ، بجانب خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 و01278655167 و01091565955، وذلك بغرفة عمليات المحافظة لسرعة التدخل ، وإتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أكد انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيرفيس بمختلف المراكز والمدن والقرى ، مع إستمرار العمل بتعريفة الأجرة الحالية لسيارات النقل الجماعى السيرفيس للخطوط الداخلية والخارجية ، ، وكذا سيارات التاكسى ، وعدم إقرار أى زيادة بها بناءاً على عدم حدوث أي زيادة في أسعار السولار ، مكلفاً رؤساء المراكز والمدن ومديرى المواقف والمرور والتموين بمتابعة انتظام سير العمل داخل جميع المواقف ومحطات الوقود بنطاق المحافظة، بالإضافة إلى تكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من الجهات المعنية لضمان عدم إستغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين.

وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى لأسعار المنتجات البترولية برفع أسعار البنزين للربع السنوى على أنواعه الثلاثة إعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة الموافق 15 إبريل حيث تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه إرتفاع طفيف بقيمة ٢٥ قرش / لتر لتكون الأسعار كالتالى ( ٩,٧٥ جنية للتر بنزين ٩٥ ، و ٨,٧٥ جنية للتر بنزين ٩٢ ، و ٧,٥٠جنية للتر بنزين ٨٠ ) بجانب زيادة سعر طن المازوت لباقى الصناعات ٤٠٠ جنية للطن ليصبح سعر طن المازوت 4600 للطن ، علاوة على تثبيت أسعار السولار والكيروسين ، وكذلك المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية المختلفة.