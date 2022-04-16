السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شقيقين بحوزتهما 1.5 كيلو حشيش وهيروين بالخانكة

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شقيقين عاطلين لممارستهما نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش والهيروين والآيس، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شقيقين عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة الخانكة، وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كلا من: "ع م ب"، وشهرته "زهران"، 49 سنة، عاطل، وشقيقه "ب م ب"، وشهرته "بنداري"، 41 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 1200 جرام من مخدر الحشيش، و100 من مخدر الهيروين، و15 جم من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، و2 دراجة بخارية، وبعض المصوغات الذهبية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجات البخارية لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية ضبط شقيقين

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها