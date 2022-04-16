ضبط شقيقين بحوزتهما 1.5 كيلو حشيش وهيروين بالخانكة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شقيقين عاطلين لممارستهما نشاطًا إجراميًا بالإتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الخانكة، وضبط بحوزتهما كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش والهيروين والآيس، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام شقيقين عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة الخانكة، وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كلا من: "ع م ب"، وشهرته "زهران"، 49 سنة، عاطل، وشقيقه "ب م ب"، وشهرته "بنداري"، 41 سنة، عاطل، ومقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة، وبحوزتهما 1200 جرام من مخدر الحشيش، و100 من مخدر الهيروين، و15 جم من مخدر الأيس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول، و2 دراجة بخارية، وبعض المصوغات الذهبية.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية حصيلة تجارتهم الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، والدراجات البخارية لتسهيل تنقلاتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.