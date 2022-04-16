كريم نور ينتهي من تصوير «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني

انتهى الفنان الشاب كريم نور من تصوير مشاهده الأخيرة فى مسلسل "في بيتنا روبوت الجزء الثاني" بمشاركة أبطاله هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، والذي يُذاع حالياً خلال شهر رمضان 2022، على قناة الحياة حصرياً.

ملخص أحداث الحلقة 14 في بيتنا روبوت

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل في بيتنا روبوت 2، ظهور كريم نور كضيف شرف في مشهد "المسابقة" التي ذهب "يوسف" للمشاركة بها بصحبة زوجته "سارة"، ولكن بعد انتهاء وقت المسابقة، مما تسبب في خسارته وفوز منافسه "سامح"، بالرغم من محاولات سارة بالاعتذار لهم.

وخلال الحلقة، استعاد "يوسف" ذاكرته ولكنه حاول أن يُخفي عن زوجته بالاتفاق مع "لذيذ" لكنها علمت وحاولت إيقاعه لكنه كشف خداعها بسهولة واعترفت له في النهاية بما حدث.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت حول ظهور مهندس منافس جديد لـ"يوسف" بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى و أحمد المحمدي و سيناريو و حوار عمرو وهبة و إخراج أسامة عرابى و إنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

على جانب آخر يشارك كريم نور في بطولة مسلسل راجعين يا هوى أمام النجم خالد النبوي حيث يلعب دور صديق طارق “نور النبوي” ضمن أحداث المسلسل الذي يخرجه محمد سلامة.