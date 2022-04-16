السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم نور ينتهي من تصوير «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني

كريم نور
كريم نور

انتهى الفنان الشاب كريم نور من تصوير مشاهده الأخيرة فى مسلسل "في بيتنا روبوت الجزء الثاني" بمشاركة أبطاله هشام جمال وليلى أحمد زاهر وشيماء سيف وعمرو وهبة، والذي يُذاع حالياً خلال شهر رمضان 2022، على قناة الحياة حصرياً.

ملخص أحداث الحلقة 14 في بيتنا روبوت 

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من المسلسل في بيتنا روبوت 2، ظهور كريم نور كضيف شرف في مشهد "المسابقة" التي ذهب "يوسف" للمشاركة بها بصحبة زوجته "سارة"، ولكن بعد انتهاء وقت المسابقة، مما تسبب في خسارته وفوز منافسه "سامح"، بالرغم من محاولات سارة بالاعتذار لهم.

وخلال الحلقة، استعاد "يوسف" ذاكرته ولكنه حاول أن يُخفي عن زوجته بالاتفاق مع "لذيذ" لكنها علمت وحاولت إيقاعه لكنه كشف خداعها بسهولة واعترفت له في النهاية بما حدث.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت 

وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت حول ظهور مهندس منافس جديد لـ"يوسف" بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت 

مسلسل في بيتنا روبوت 2 من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى و أحمد المحمدي و سيناريو و حوار عمرو وهبة و إخراج أسامة عرابى و إنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

على جانب آخر يشارك كريم نور في بطولة مسلسل راجعين يا هوى أمام النجم خالد النبوي حيث يلعب دور صديق طارق “نور النبوي” ضمن أحداث المسلسل الذي يخرجه محمد سلامة. 

كريم نور الفنان الشاب كريم نور في بيتنا روبوت مسلسل في بيتنا روبوت مسلسلات رمضان 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

حقيقة الإعلان عن الأوراق المطلوبة لمسابقة الـ30 ألف معلم لعام 2022

«الأرصاد»: البلاد ستتعرض لمنخفض خماسينى شديد الحرارة غدًا

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

«البيتكوين بـ40 ألف دولار».. ارتفاع أسعار العملات المشفرة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

اللجنة الملكية لشئون القدس تدين اقتحام المسجد الأقصى

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

سفير موسكو فى تل أبيب: مزاعم إسرائيل بشأن الوضع فى أوكرانيا لا أساس لها