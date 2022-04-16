السبت 16 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 28 عاطلًا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.

يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 28 عاطلًا بقها وطوخ وبنها وشبرا الخيمة بنها والقناطر الخيرية والخانكة وشبين القناطر، بحوزتهم 5 أسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 460 جرامًا من مخدر الهيروين، و325 جرامًا من مخدر الحشيش، 125 جرامًا من مخدر البودر، و65 جرامًا من مخدر الشادو، و250 جرامًا من مخدر الاستروكس، و30 جرامًا من مخدر البانج، و15 جرامًا من مخدر الآيس، و375 قرص مخدر.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تلك الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.

الأجهزة الأمنية امن القليوبية حملة أمنية

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