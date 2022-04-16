وكيل صحة مطروح ونائب رئيس أمانة المراكز الطبية يتفقدان مستشفى براني المركزي

قام الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح يرافقه الدكتور بيتر وجيه نائب رئيس الأمانة الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والوفد المرافق له بتفقد مستشفى براني المركزي وذلك للوقوف على جاهزية المستشفى تمهيدا لافتتاحها.

وتابع وكيل وزارة الصحة في مطروح ونائب رئيس الأمانة الطبية المتخصصة بوزارة الصحة تجهيز العيادات الخارجية والانتهاء من بعض الأعمال لسرعة تشغيل المستشفى لتقديم خدمة طبية بها.

وكان تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في يناير ٢٠٢٢، خلال زيارته الميدانية لمدينة سيدى براني ،يرافقه النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب والدكتور أحمد البلتاجى وكيل وزارة الصحة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وعدد من مديري المديريات والإدارات لأعمال فرش وتجهيز مستشفى برانى المركزى بعد الانتهاء من كافة المبانى والمرافق، حيث جارى الفرش والتجهيز بأحدث الأجهزة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة انه جارى التركيب لاجهزة الأشعة المقطعية والعادية والاتتهاء خلال أسبوعين قبل التشغيل التجريبي للعيادات الخارجية وعددها ١٠ عيادات لتوفير الخدمة الطبية ،كذلك تضم المستشفى ١٣ سرير كلوى و٩ حضانات، و١٠ غرف عناية مركزة و٩ غرف عمليات و٣ معامل للطفيليات وكيمياء وابحاث الدم بالإضافة إلى بنك الدم.

وأضاف أن تضم أيضا المستشفي ٤٢ سرير بالإضافة إلى أسرة الاستقبال و٣٣ سرير اطباء وتمريض ،مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز وخزان المياه بسعة خزان 360 م3

والصرف بسعة خزان 300م3، وإطلاق التيار الكهربى وكاميرات مراقبة وغيرها، ومولد الكهرباء سعة 1 ميجا بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء، ومولد الاكسجين وإمكانية دعمه مولد لاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.

ووجه محافظ مطروح للمهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح بالتنسيق مع الطرق للانتهاء من تعدية خط تغذية الكهرباء البديل الثانى للمستشفى، مع التأكيد على توفير الشركات المختصة فرص عمل لأبناء المدينة بوظائف الأمن والنظافة بالمستشفى.