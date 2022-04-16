السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش

محصول المشمش
محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش  مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات
-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري او التعطيش والري في الصباح الباكر أو أخر اليوم.

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط
-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة. 

ثانيا: التسميد
في حالة الأشجار التي تروى بالغمر

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.
تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.

أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.

التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر 

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 32 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة 
برنامج الري
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد  و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمادة 5%-1.5 سم/لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم / 100 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة، لمبادة إكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء +  1/2 سم مادة ناشرة.
-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء +  1/2سم مادة ناشرة.
-مكافحة الاكاروسات المبططة برش أباماكس 100سم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة.
-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء أو أكتيلك 150سم/100 لتر ماء.
-مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250 جم / 200كتر ماء.
-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250 جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.
-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| الإفراج عن فريق كريزي تاكسي وتوقعات موعد نهاية الحرب على أوكرانيا

نشاط الوزارات| قوافل طبية لـ«حياة كريمة» وقطارات إضافية في العيد وتحول رقمي

حدث ليلًا| القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات.. وإخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف