«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول المشمش

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المشمش مراعاتها، خلال شهر أبريل.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا: أهم العمليات

-مقاومة الحشائش بالعزيق السطحي.

-يغطي سطح التربة بقش الأرز بسمك لا يقل عن 15 سم مع دهان جذوع الأشجار وحتى بداية التفريغ بالجير والكبريت.

- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم وعدم المغالاة في الري او التعطيش والري في الصباح الباكر أو أخر اليوم.

-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر ونهايات الخطوط

-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

- جمع الثمار المتساقطة والمصابة بالذبابة والتخلص منها بالحرق أو الدفن في التربة حتى لا يحدث تجديد للإصابة في الأنواع الآخر من أشجار الفاكهة.

ثانيا: التسميد

في حالة الأشجار التي تروى بالغمر

بمعدل 2/1– 1 كجم نترات نشادر + 2/1– 1 كجم سلفات بوتاسيوم + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم/شجرة.

في حالة الأشجار التي تروى بالتنقيط.

تعطي الشجرة 4/1 كجم نترات نشادر + 4/1 كجم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك + 4/1 كجم سلفات ماغنسيوم / 1 م3 ماء ري.

أشجار التفاح والكمثري المثمرة ترش بمعدل 1 لتر كالسيوم مخلبي / 600 لتر ماء وذلك بعد أسبوع من تمام العقد.

التسميد الورقي بعد تمام العقد واكتمال خروج الأوراق يتم الرش بـ 400 جم حديد مخلبي + 200 جم زنك مخلبي + 200 جم منجنيز مخلبي + 200 جم أحماض أمينية لكل 600 لتر ماء وتكرر بعد شهر

ثالثا: برنامج الري

السنة الأولى 16 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 32 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 46 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 50 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 60 لتر/ الشجرة

برنامج الري

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية (3 ساعات ري)، 30 دقيقة ري بدون تسميد و20 دقيقة ري بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.

رابعا: برنامج المكافحة

مقاومة الأمراض الفطرية والحشرية والحيوانية والعنكبوت الأحمر والأكاروس المبطط- مكافحة المن والتربس والجاسد والحشرات القشرية ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب ويتم مقاومتها باستخدام لمادة 5%-1.5 سم/لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة- لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم / 100 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة، لمبادة إكس بمعدل 250 جم / 600 لتر ماء + 1/2 سم مادة ناشرة.

-البق الدقيقي برش ديسبلان 1 سم / الترماء + 1/2سم مادة ناشرة.

-مكافحة الاكاروسات المبططة برش أباماكس 100سم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشرة.

-مكافحة حفارات ساق السنط وحفار ساق الحلويات وحفار ساق التفاح وخنافس القلف باستخدام السيديال 3 سم لكل لتر + مادة ناشرة 1/2 سم /لتر ماء أو أكتيلك 150سم/100 لتر ماء.

-مكافحة أعفان الثمار برش كوسيد 250 جم / 200كتر ماء.

-مكافحة البياض الدقيق رش تلت بمعدل 250 جم/200 لتر ماء+ توبسين 120 جم / 200 لتر ماء وتكرار الرش في حالة وجود نفس الإصابة بعد الرشة الأولى.

-مكافحة ذبابة الفاكهة يتم وضع كيس من الخيش بطول 15 سم وعرض 10 سم مملؤ بقش الأرز و يتم غمر الكيس في مادة سامة لمدة لا تقل عن 4 ساعات ويعلق على الأشجار أو رش اكتلك بمعدل 150سم/ 100 لتر ماء في بداية شهر أبريل.