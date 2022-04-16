إصابة 3 بأعيرة نارية إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

تباشر النيابة العامة بسوهاج التحقيق في أصابة ثلاثة أشخاص بأعيرة نارية إثر مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة بمركز البلينا جنوب سوهاج، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وضبط المتهمين بحوزة أحدهم بندقية آلية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج بلاغا بوصول "كريم ا ح" 12 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي ومصابا بطلق ناري بالبطن ناحية يمنى فتحتى دخول وخروج و"علاء م م" 18 سنة عامل طرف اول وبين "سالم ح م" 28 سنة عامل طرف ثاني، وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الثانى بندقية آلية وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بسبب خلافات الجيرة.