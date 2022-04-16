السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رابطة العالم الإسلامي تدين الاقتحام الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الأقصى
الأقصى

أدانت رابطة العالم الإسلامي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى وإغلاق بواباته، والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية.

وندد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت - "بهذا التصعيد الخطير، الذي يمس حرمة المقدسات الإسلامية وأمن وسكينة المصلين، فضلا عن الاعتداء عليهم، وتأثير ذلك على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن هذا التصعيد مخالف لجميع الشرائع ويعد انتهاكا للقرارات والمواثيق والأعراف الدولية ذوات الصلة، داعيا المجتمع الدولي لإيقافه وإدانته.

وسبق وأدانت مملكة البحرين اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك فجر أمس الجمعة، وما نتج عنه من أعمال عنف وإصابة واعتقال عشرات المصلين؛ باعتباره استفزازا لمشاعر المسلمين وخاصة في شهر رمضان المبارك.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت - أهمية احترام قدسية المسجد الأقصى والحرم الشريف وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وضرورة وقف أي إجراءات استفزازية من شأنها تأجيج العنف وتغذية الكراهية الدينية والتطرف وعدم الاستقرار.

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