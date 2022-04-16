الحلقة 14 من «الاختيار 3».. السيسى: الجيش بتاع البلد مش الإخوان

كشفت الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار3" عن مجموعة كبيرة من الأحداث التي شهدتها مصر في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، و الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، خلال أحداث الحلقة أن الجيش مهمته الأساسية هي حماية جميع أطياف الشعب المصري دون الإنحياز لفصيل واحد فقط.

و أكد السيسي في حديثه لمحمد مرسي أكثر من مرة، أن الجيش "بتاع البلد كلها.. مش بتاع الإخوان.. والجيش لازم يحمي البلد.. لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة".

و أشار السيسي إلى أن "الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل.. دي مسئولية وطن بحاله.. والسيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين".

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً، والإعادة الساعة 4.20 صباحًا، والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً، ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويستعرض العمل كواليس وأحداث هامة شهدتها الساحة السياسية في مصر خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة في مصر وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وعزل محمد مرسي من مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية في ذلك الوقت.