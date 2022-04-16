السبت 16 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الحلقة 14 من «الاختيار 3».. السيسى: الجيش بتاع البلد مش الإخوان

ياسر جلال من مسلسل
ياسر جلال من مسلسل الاختيار ٣

 كشفت الحلقة 14 من مسلسل "الاختيار3" عن مجموعة كبيرة من الأحداث التي شهدتها مصر في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، و الرئيس المعزول محمد مرسي. 

 وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت،  خلال أحداث الحلقة أن الجيش مهمته الأساسية هي حماية جميع أطياف الشعب المصري دون الإنحياز لفصيل واحد فقط. 

 

و أكد السيسي في حديثه لمحمد مرسي أكثر من مرة، أن الجيش "بتاع البلد كلها.. مش بتاع الإخوان.. والجيش لازم يحمي البلد.. لكن برضو القوات المسلحة لازم تتحلى بالصبر والحكمة".

و أشار السيسي إلى أن "الوضع الحالي في منتهى الخطورة، وتدخل الجيش مش هو الحل.. دي مسئولية وطن بحاله.. والسيد الرئيس لازم يعرف إنه رئيس لكل المصريين".

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساءً، والإعادة الساعة 4.20 صباحًا، والساعة 3.25 مساءً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساءً، ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساءً.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويستعرض العمل كواليس وأحداث هامة  شهدتها  الساحة السياسية في مصر خلال السنوات الماضية، وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وما تبعها من أحداث أدت إلى وصول جماعة "الإخوان المسلمين" إلى السلطة في مصر وفوز مرشحها محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والأزمات التي لحقت مصر وانتهت باندلاع ثورة 30 يونيو، وعزل محمد مرسي من مهام منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية في ذلك الوقت. 

مصر مصري المصريين المصرى رئيس لكل المصريين الاختيار محمد مرسي السيسي الإخوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

درس الجيش المصرى للإخوان

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل فريق برنامج «كريزى تاكسى»

أول رد من مكة محمد.. اعترافات «نصابة الفيسبوك» عن فبركة صورها وسرقة الشباب

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

تعرف على السهرات الرمضانية الثقافية اليوم

عيد الفطر 2022.. موعد صلاة العيد وعدد أيام الإجازة

الاختيار 3 الحلقة 14.. تسريب خطير لأبو الفتوح: وصول حازم أبو إسماعيل للحكم كارثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اقتحام المسجد الأقصى.. إرهاب وتطرف إسرائيلي برخصة دولية

وجيه أمين عبدالعزيز

عزاؤنا واحد

ماجد حبته

هدية أمريكية ملغومة!

محمد المعتصم

كيف وجهت القنوات المصرية ضربة معلم بعد الإفطار؟

سمر عادل

أين المسئولية الاجتماعية للشركات؟

سلمان بن أحمد

كارثة نتيجتها الاحتيال الإلكتروني!

صفاء النجار

التأمل بوابة الرحلة الروحية

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفرج عن 18 طفلاً فلسطينيًا اعتقلوا فى الأقصى

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف