السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حمدي طه: إطعام الطعام عبادة يغفل عنها الكثير من الناس

د. حمدي طه
د. حمدي طه

حث الدكتور حمدي طه أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، على ضروة تطبيق العبادات المنسية التي يغفلها كثير من الناس ولايتذكرونها إلا في شهر رمضان، مشيرًا إلى أن هناك عبادة منسية غفل عنها الكثير من الناس، ألا وهي جبر الخواطر عن طريق إطعام الطعام، و أن من لم يطعم الناس وفي مقدمتهم  الفقراء والمساكين وهو مقتدر فقد أهان نفسه وضيعها، وإذا أطعم الناس وأعانهم فقد أكرم نفسه وزكاها.


وأوضح  في أولى حلقات برنامجه (رسائل ربانية) التي بثته  قناة "معلومة لك"، عبر "اليوتيوب"، أن الإنسان في هذه الدنيا نوعين، نوع إذا أكرمه الله قال: "أكرمني ربي"، وإذا ابتلاه ربه بالفقر والاحتياج، قال: "أهانني ربي"، وقد رد الله على هؤلاء في كتابه العزيز قائلًا: فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) ولاتحاضون على طعام المسكين.


واستكمل «طه»، أن الله سبحانه وتعالى توعد من لا يطعم الطعام في كتابه العزيز بالعذاب الشديد، مستشهدًا على كلامه بقول الله تعالى في كتابه العزيز: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34).

أستاذ بإعلام الأزهر الدكتور حمدي طه أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر عبادة منسية اطعام الطعام رسائل ربانية

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