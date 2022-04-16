السبت 16 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دي جى مصرى يشارك بأغنية «بتونس بيك» فى تتر بداية ونهاية ثالث حلقات Moon Knight

الموزع الموسيقي دي
الموزع الموسيقي دي جي كابو

شارك الموزع الموسيقي دي جي كابو في أحدث حلقات المسلسل العالمي Moon Knight عبر أغنية "بتونس بيك" التي وضعت تتر بداية الحلقة الثالثة التي تعرض حاليًا على منصة ديزني العالمية.


ولفت كابو أنظار رواد السوشيال ميديا عبر إعادة توزيعه رائعة وردة "بتونس بيك" بشكل موسيقي مختلف وتم اختيارها ليتم عرضها في افتتاحية الحلقة الجديدة من مسلسل "فارس القمر" كما عرضت في تتر النهاية بنفس الحلقة التي صدرت مؤخرًا وشهدت مشاركة خاطفة للممثل المصري أحمد داش، وتعد هذه هي المشاركة الثانية لكابو في المسلسل حيث شارك في الحلقة الأولى عبر إعادة توزيعه أغنية العندليب "خسارة".

ووضع كابو بصمته الموسيقية المميزة في أحدث مسلسلات عالم مارفل السينمائي عبر أغنيات الزمن الجميل للعندليب ووردة، والذي يعتبر نقلة فنية ودرامية غير مألوفة للإبداع المصري، حيث يعد أول مسلسل لشركة مارفل العالمية يكون من إخراج مخرج مصري وهو محمد دياب، بجانب وضع الموسيقار المصري هشام نزيه لموسيقاه التصويرية،  كما تصدرت الأغاني في قائمة أغنيات مارفل الرسمية على سبوتيفاي.


وتدور أحداث مسلسل "Moon Knight" أو "فارس القمر" حول البطل مارك سبيكتور، الذي يقوم ببطولته الممثل اوسكار إسحاق، وهو جندي بحرية أمريكي سابق يعاني من اضطراب الهوية الانفصالية تمنحه الصدفة قوى خارقة للطبيعة من إله القمر في مصر القديمة "خونسو" تجعله يعيش حياة بطل خارق مزدوجة بين الوهم والحقيقية بشكل فارس القمر لمواجهة قوى الشر، ويغوص المسلسل بعمق في الثقافة المصرية القديمة، ويحمل طابعًا ثقافيًا مصريًا بارزًا في أماكن تصويره وموسيقاه وخلفية البطل الخارق نفسها، وذلك ما دعى مارفل للاستعانة بالمخرج المصري محمد دياب لنقل رؤيته الفنية للعمل.

 

محمد سرور الشهير بلقب دي جي كابو، موزع موسيقي مصري مستقر في دبي منذ 12 عامًا، بدأ رحلته في عالم الموسيقي كدي جي في الحفلات والسهرات حتى ابتدع لونه الموسيقي الخاص تحت مسمى "التراب العربي أو Arab Trap"، وأصدر ألبومه الأول تحت نفس الاسم وهو الألبوم الي تم اختيار منه أغنيتين في مسلسل مارفل، وحقق كابو شهرة فنية واسعة في الخليج حتى أصبح الدي جي الرسمي لحفلات كبار النجوم العالميين مثل Rihanna و Drake والنجم محمد رمضان.

النجم محمد رمضان أغنية بتونس بيك مسلسل Moon Knight مسلسل مارفل شركة مارفل الموزع الموسيقي

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