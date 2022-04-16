العائدون الحلقة 14|صك النجاح لـ«علاء» واستعداده للانضمام لداعش

انتهت الحلقة الـ14 من مسلسل العائدون بلقاء علاء "ميدو عادل" بأحد العناصر التابعة لأبو بلال، الشخص المفترض الذي يقوم بإيصال علاء إلى داعش، وطمئن علاء لاستقلال سيارة معه تنقله للحدود الدولة المتواجد بها إلى عقر دار أمير داعش، وظل يسأله عدة أسئلة يطمن من خلالها على عدم التواصل معه من قبل أي جهاز مخابرات سواء من مصر أو من خارجها، وكانت إجابات «علاء» كلها واضحة وواثقة.

وقد تلقى علاء عدة أوامر تقضي باستعداده لبدء المهمة والتواجد في النقطة 75 وسياف طلب مراقبة لصيقة من نزار لعلاء، وعند نجاح علاء في كافة الاسئلة وبيان ثباته ظهر له الظابط عمر يهنئه بنجاح قائلًا: «الحمد لله على سلامتك يا بطل»، ما يعني أنه بات جاهزًا لخوض تجربة التجنيد في داعش.

وقد وضع عمر علاء في عدد كبير من الاختبارات، وأظهرت حلقة اليوم تحسن مستوى علاء حيث قال له عمر: «أمير كرارة إن اليوم أفضل من المرة السابقة التي كان وجهه فيها "مخطوف"، فرد علاء «انت عدلتلي كل الملخبط جوايا عرفتني إني بقالي 10 سنين بسقف للي بيشتغلني، عرفتني إني بهد وأنا كنت فاكر إني ببني، انت صدقت فيه في الوقت اللي مصدقتش فيه نفسي، عاملتني بطل ودربتني وعلمتني، وخفت عليا، ماينفعش بعد كل ده أشعر بالخطفة مينفعش بعد كل اللي عرفته أعيش عادي وأفضل ساكت».

وقال الضابط عمر لـ علاء، إن داعش وافقت عليه بسرعة وكسروا بروتوكول لهم لأنهم يحتاجونه، وأنه سيكون تحت الملاحظة فور وصوله، وسيراقب ليعوضوا ما لم يستطيعوا فعله من قبل، ثم أعطاه فلاشة عليها موسوعة أعدتها الأزهر للرد على كل افتراءات داعش، حتى يكون مستعدا ولا يتأثر بهم.

مسلسل العائدون

مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددًا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.