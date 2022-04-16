استياء وغضب فى الأوليمبى بسبب نقاط الحدود.. وتهديد بـ«الفيفا»

سادت حالة من الاستياء الشديد داخل أروقة النادي الأوليمبي السكندري، في أعقاب الأنباء التي ترددت حول إضافة ثلاثة نقاط لرصيد فريق حرس الحدود في جدول مسابقة دوري القسم الثاني عقب تقدم مسؤلي حرس الحدود بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضد نادى الرجاء المطروحي بسبب إشراك لاعب غير مسجل، وفي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، حيث تم تقديم الشكوى بعد مرور أكثر من شهرين من إقامة المباراة علي غير الموعد القانوني لتقديم الشكوى، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على المنافس "فريق الأوليمبى" .



و فريق حرس الحدود، يتصدر المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني والتي يتنافس فيها أندية بحري والإسكندرية، برصيد 50 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق الأوليمبي ، ويستضيف الأوليمبي نظيره فريق حرس الحدود يوم الخميس ٩ مايو المقبل من ضمن الجولة ٢٦ لمسابقة دورى القسم الثاني .



ومن جانبه أكد ناصر الشاذلي ، رئيس النادى الأوليمبي ، علي أن مجلس الإدارة متمسك بحق النادى في الحفاظ على على حقه في المنافسة دون مجاملات أو إضافة نقاط للفريق المنافس المباشر لفريق الأوليمبي خاصة مع اقتراب منافسات الموسم الجاري من الختام.



وقال " الأوليمبي يمتلك شعبية كبيرة وتاريخ عريق ولن نتهاون في حقوقنا في المنافسة الشريفة علي التأهل إلى الدوري الممتاز خاصة بعد تصدرنا جدول الترتيب معظم جوالات هذا الموسم عن جدارة ".



واضاف مصدر مطلع داخل النادي بأن مجلس الإدارة يعتزم تصعيد الأمر في حال إصدار قرار رسمي بحصول حرس الحدود على النقاط الثلاثة بتقديم شكوى الي إتحاد الكرة والإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خاصة وأن المشرف العام على فريق حرس الحدود السابق هو نفسه عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي.