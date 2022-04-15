العائدون الحلقة 14.. نجاح خطة تدريب «علاء» قبل انضمامه لداعش

استعرضت الحلقة 14 من مسلسل العائدون نجاح خطة تدريب «علاء»، الذي يقوم بدوره الفنان محمد عادل، والذي تنوي قوات الأمن المصرية زرعه داخل داعش.



ويقوم بتدريب علاء الضابط عمر الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عبر عدد من التدريبات المكثفة وخطة وصوله إلى داعش من خلال تعريفه بمفتاح وصوله إلى التنظيم، وإخباره بأن صديقا قديما له فى القناة الذى يعمل بها انضم لها.

و بدأ «علاء» في الحلقة السابقة تنفيذ الخطة التى تقوم على إثارة المشاكل فى القناة، حتى يقوم «جمال» محمود البزاوى بطرده منها، ثم يتمكن من جذب الأنظار له، بأنه يرغب فى الانضمام لـ داعش بصدق، وهو ما حدث، بعدها انتهت الحلقة عند مشهد إخبار صديقه الذى يتواصل معه لـ«سياف» قائد داعش بأن هناك شخصا مونتير ومصور شاطر يرغب فى الانضمام لـ داعش.

وكان «علاء» قد وافق على طلب الضابط عمر منه الانضمام إلى داعش، وقال إنه موافق وواثق من قراره، لأنه يعرف أن هذا هو الطريق الصحيح، وأنه منذ أن جاء لهذه البلد وهو يعرف في قرارة نفسه أن هذا ليس الطريق الصحيح لكنه كان ينكر لأنه لا يعرف طريقا آخر وأن الفرصة أتته، ورد عليه الضابط عمر قائلا يجب أن تعرف أنك تقوم بذلك ليس لتصحيح أخطائك ولكن من أجل بلدك التي تحبها.

وأوضح عمر لـ علاء أنهم سيبدأون خطة التدريب سريعا، وعليه أن يبلغ القناة أنه مريض وسيذهب إلى دكتور أعطاه بياناته سيكتب له على إجازة وعلى حقن يذهب للصيدلية كأنه سيأخذها، لكنه سيتم تبديله مع شخص آخر ليتقابلا.

مسلسل العائدون

يتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

«العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».