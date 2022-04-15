الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية

حبس
حبس

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب آسيوى تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقفت هبة مصطفي الشبراوي، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة، قام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 670 وحدة فيب من مستلزمات الشيش الإلكترونية وسط حقائب الراكب.

أمر أحمد عبد الهادى مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

جمارك مطار القاهرة الدولي تهريب الشيش الإلكترونية راكب آسيوى اللجنة الجمركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

سر مكة محمد فتاة «فيسبوك» الوهمية.. نكشف طريقة صناعة صورها المزيفة

ابنة سيد مكاوى عن سرقة «أمير عيد» لحن والدها: مملوك لشركة الإنتاج ووضعت اسم أبى

القصة الكاملة لحسناء «فيسبوك» المزيفة.. كيف استغلت مكة محمد آلاف الشباب بصورها؟

سوق الأسماك الجديد بحي العرب في بورسعيد يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين

رفع 4140.1 طن قمامة ومخلفات بالإسماعيلية خلال أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عن الموسم الدرامى الرمضانى. ثناء ورجاء وأمل واقتراح

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

مصر تدين اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.. وتحذر من تصاعد العنف

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين فى الأقصى؟