ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب آسيوى تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقفت هبة مصطفي الشبراوي، مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عماد جاب الله مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة، قام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم بتكليف خالد حسام الديب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود 670 وحدة فيب من مستلزمات الشيش الإلكترونية وسط حقائب الراكب.

أمر أحمد عبد الهادى مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.