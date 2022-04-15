خريطة احتفالات الكنائس المسيحية بعيد القيامة المجيد

تتأهب الكنائس المصرية للاحتفال بعيد القيامة مساء 23 أبريل الجاري، إذ يترأس رؤساء الطوائف المسيحية عيد القيامة المجيد بالكنائس المختلفة.



البابا يترأس قداس العيد بالكاتدرائية

إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء 23 أبريل الجاري.

ولفتت المصادر الكنسية إلى أنه بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في توزيع دعوات عيد القيامة المجيد وذلك لحضور قداس العيد الخاص بالبابا تواضروس الثاني، إذ اعتاد البابا منذ توليه أن يترأس قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وقداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت المصادر الكنسية خلال تصريحاتها: يشارك في قداس عيد القيامة المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وعدد من النواب وكبار رجال الدولة.

وتابعت المصادر أنه من المقرر أن تطبق كافة الإجراءات الاحترازية خلال إقامة قداسات عيد القيامة المجيد، إذ يشارك في حضور القداسات 50% من مساحة الكنيسة، بالإضافة إلى أنه تطبق فرق الكشافة في جميع الكنائس كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين، حيث يتم قياس درجة الحرارة إلى جانب تعقيم اليدين بواسطة المطهرات، فضلا عن تنظيم أماكن الجلوس بين الحضور، بحيث تكون هناك مسافات تباعد بين الجميع، كما تم تفعيل نظام الحجز المسبق للكنائس التي يسمح فيها بالحضور؛ منعًا للزحام.

الإنجيلية والكاثوليكية تحتفل بالعيد

وتحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، بعيد القيامة المجيد في 23 أبريل الجاري حيث ينعقد الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد القيامة المجيدِ بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ويشارك في الحضور على المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، ورعاة كنيسة مصر الجديدة الإنجيلية وشيوخها.

أما الكنيسة الكاثوليكية في مصر فيترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد القيامة المجيد، مساء السبت 23 أبريل الجاري في كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر.

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات، خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.