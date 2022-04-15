ضبط 1350 قضية تموينية متنوعة من بينها حجب سلع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط 1350 قضية تموينية متنوعة، من بينها 12 قضية حجب سلع غذائية وغير غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت 42,850 طن "دقيق- زيت طعام- سكر- مسلى- مكرونة- أرز- أعلاف"- 11520 عبوة زيت طعام- 16,250 طن أسمنت- 24 طن حديد تسليح، 387 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت 106,233 طن "دقيق- زيت طعام - سكر- مكرونة- أرز- أعلاف- منظفات"- 6159 قطعة مستلزمات طبية- 756 أسطوانة بوتاجاز– 350 لتر سولار– 1122 عبوة سجائر"- طن أسمنت.

وكذا 591 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن 35 قضية دقيق "تجميع- تصرف"- 138 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن-111 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- 29 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق- 40 قضية توقف عن الإنتاج- 53 قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 185 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 40,325 طن دقيق مدعم "تصرف"- 3,800 طن دقيق مدعم "تجميع"- 4150 رغيف- 346 بطاقة تموينية ذكية، وكذا 30 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 10,660طن "سكر تمويني- دقيق تمويني- أسمدة مدعمة" - 720 عبوة زيت تموينى- 1000 لتر سولار.

بلغ إجمالى المضبوطات 493,229 طنا- 12240 عبوة زيت طعام- 346 بطاقة تموينية ذكية- 1122 عبوة سجائر 756 أسطوانة بوتاجاز- 1350 لتر سولار- 4150 رغيفا بلديا- 6159 قطعة مستلزمات طبية.