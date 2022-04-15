ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في أسوان

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقات من ذات العيار– 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناريين للدفاع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.