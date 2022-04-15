الجمعة 15 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجلين خطر بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات في أسوان

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بأسوان بقصد الاتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية"مقيمان بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (2 بندقية خرطوش، فرد محلى، طلقات من ذات العيار– 3 كيلو جرام لمخدر البانجو  - كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين الناريين للدفاع والهاتفين للاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن أسوان الاتجار في المواد المخدرة أسلحة نارية قطاع الأمن العام ضبط أسلحة نارية اجهزة الامن وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

علاقة شعار الإخوان «طظ في مصر» بقرار وزير الدفاع

الأكثر قراءة

نشرة «أخبار الظهيرة».. لا زيادة في تعريفة الركوب واعتقال مئات المصلين من الأقصى

أمير عيد يرد على اتهامات سرقته لحن «سيد مكاوى»: الشركة المنتجة بتملك حقوقه

غرق طفلة في «رشاح» بالقليوبية.. وتكثيف الجهود لانتشال الجثمان

ريهام حجاج لـ«الدستور»: المنافسة صعبة و«الاختيار» يزيد من جرعة الوطنية

مواطن يقتل زوجته بطريقة وحشية في الفيوم.. والسبب صادم

روسيا تحذر من انضمام فنلندا إلى «ناتو»: ستكون له عواقب على أمن أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوة بحرية أمريكية دولية تهيمن على بحار المنطقة

محمد المعتصم

الاختيار.. لماذا باع خيرت الشاطر القدس وانحاز لأمن إسرائيل؟

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو والسودان «2-1»

د. بهي الدين مرسي

التداول الآمن لبهجة الربيع

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات «2».. نسور مصر

أحمد الصغير

طريق الموت (أسوان- أبوسمبل) والحل الأمثل

حسين دعسة

فى الأقصى اعتكافى.. مواجهة محتملة مع جماعات الهيكل الصهيونية المتطرفة

محمد المعتصم

هنحاصرك فى ساعتين يا محمد يا رجب.. لِم نفسك

صور

مباراة الزمالك وفاركو فى الدورى المصرى

صلاة التراويح بمسجد الحسين في احتفال «الأوقاف» بذكرى العاشر من رمضان

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة بأعلام حماس.. كيف بدأت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الأقصى؟

إسرائيل: نعمل على تهدئة الخواطر فى الأقصى.. وجاهزون لكل السيناريوهات

«الصفدى» و«الشيخ» يؤكدان ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى