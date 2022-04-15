بعد جمع 37 مليون جنيه.. أسرة سجين بالسعودية: الحياة تعود إلينا «فيديو»

قالت والد محمد حسن المصري، ابن محافظة المنوفية المسجون بالمملكة العربية السعودية، إنه تم جمع مبلغ "الدية" والمقدر بـ37 مليون جنيه، لوقف تنفيذ حكم الإعدام في نجلها وآخر من كفرالشيخ، من خلال مبادرة محمود شكل مؤسس حملة إعفاء جمركي.

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فيما أشارت والدة “المصري”، في لقاء مع “الدستور”، إلى أنها لم تر نجلها منذ 12 عامًا، وكانت تدعو الله في كل صلاة، لفك كربه، لافتة إلى أنها لم تنم منذ أن علمت بخبر جمع المبلغ، وتتواصل بشكل يومي مع محمود شكل المسئول عن فريق جمع التبرعات.



وأضافت أن بيتهم عادت إليه الروح والفرحة، وعلى مدار الساعة يستقبلون المهنئين من الأهل والجيران والأصدقاء والأحباب، والذين قرروا إقامة احتفال كبير بالطبل البلدي عند حضور محمد حسن إلى القرية، ابتهاجًا بهذا الحدث الكبير.

وقالت جدة السجين محمد حسن المصري، إنها تبلغ من العمر 83 عامًا، وكانت تسأل الله أن ترى حفيدها قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى، مشيرة إلى أنها تدعو ليل نهار لكل من أسهم في حملة “فك الكرب”.