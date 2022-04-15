مصرع سوهاجي صدمته سيارة في الشرقية

لقي عامل مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في مدينة العاشر من رمضان دائرة قسم شرطة أول العاشر، اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة القرين، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "محمد ر ث" 40 عاما عامل مقيم سوهاج، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث الوفاة إثر تصادم سيارة به أثناء عبوره الطريق بنطاق مدينة العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بالعاشر من رمضان التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.