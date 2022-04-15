الجمعة 15 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن ليالي رمضان.. مسيرة سيد حجاب وأمسية شعرية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية إقامة فعاليات الليلة الثانية من ليالي رمضان الثقافية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والتى تشرف على برنامجها الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم للاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية.

وقدمت فرقة محمد عزت السوهاجي بعض حلقات السيرة الهلالية لليلة الثانية على التوالي، إضافة إلى مشاركات شعرية للشعراء "أحمد زيدان، أحمد صلاح كامل، أحمد مرسال، أحمد نصر، إيهاب البشبيشي، جمال حراجي، سيدة فاروق، علي عبد العزيز، محمود مرعي، مختار عوض، نبيل مصيلحي بمصاحبة الفنان عهدي شاكر"، ضمن برنامج "واحة الشعراء"، وأدار الأمسية مدحت العيسوي.

كما تضمنت الليلة حفل توقيع وندوة لمجلة قطر الندى "مسيرة إبداع ومعرفة"، مع الدكتور نجلاء علام رئيس التحرير، وناقشها الشاعر والأديب عبده الزراع، وتحدثا فيها عن تاريخ إنشاء المجلة ومسيرتها الثقافية ومدى تأثيرها على الأطفال وسياساتها منذ نشأتها حتى الآن، واختتمت فعاليات اليوم بفقرة ضمن برنامج "عطر الأحباب" عن سيرة ومسيرة شاعر العامية الكبير الراحل سيد حجاب، تناولت إبداعه الأدبي وتاريخه في الكتابات الغنائية، وتحدث خلالها الكاتب محمود الحلواني بحضور الحسيني عمران.

وبالتوازي تم تقديم فقرات فنية للموهوبين، ومجموعة من الورش لذوي الاحتياجات الخاصة، منها ورش "جلود، مشغولات بالفوم، رسم حر، مجسمات بالخرز، زينة رمضان"، مع استمرار معرض إصدارات الهيئة ومعرض نتاج الورش لذوي القدرات الخاصة والموهوبين طوال فترة الفعاليات.

وأقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف الليلة الثانية من احتفالات ليالي رمضان الثقافية "أهلا رمضان"، وقدم فنانو المركز والحديقة مجموعة ورش متنوعة كورش فنون تشكيلية وورش حكي وورش دمج، منها ورشة خزف، فانوس من الاسطوانة "السي دي"، رسم حر، تاج بالقلوب عليه شعار الليالي "أهلا رمضان"، مسابقات ثقافية "س و ج" في المعلومات العامة، معلومة في ساعة، و ورشة ألعاب شعبية، زينة رمضان شكل هلال رمضان، فوازير رمضان ولعبة العجلة الدوارة، كروت رمضانية على شكل الكعبة، بالإضافة لورشة مع الأطفال ذوي لصنع فانوس بالخرز. 

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ليالي رمضان الثقافية الحديقة الثقافية بالسيدة زينب الشاعر مسعود شومان فرقة محمد عزت السوهاجي مسيرة إبداع ومعرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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