روسيا تتوعد أوكرانيا بالرد على «عمليات التخريب»

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إنه سيجري زيادة عدد الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشارت الدفاع الروسية، في بيان، إلى أن تصعيد الهجوم على كييف، يأتي ردًا على أعمال تخريبية أوكرانية في الأراضي الروسية.

وأفادت الدفاع الروسية بمقتل أكثر من 30 مرتزقًا بولنديًا في خاركيف.

وفى وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية، وضعت ألغاما في سد على نهر لوجان على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، مؤكدة أن تفجيره يهدد بإغراق مدينة وعدة بلدات في المنطقة.